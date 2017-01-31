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ЦБ поддерживает проект об изъятии единственного жилья у должника

Экономика и бизнес
31 января, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
При этом регулятор призывает доработать документ
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) в целом поддерживает законопроект Министерства юстиции РФ об изъятии единственного жилья должника для погашения задолженности, но отмечает, что его следует тщательно доработать. Об этом сообщила экономический советник юридического департамента ЦБ Любовь Григорьева в ходе "нулевых чтений" законопроекта в Общественной палате РФ.

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По ее словам, Центральный банк обсуждает и анализирует этот проект, "пока какие-то выводы делать рано".

"Концептуально мы поддерживаем этот законопроект, это идея неплохая, но все опасения должны быть учтены, конечно, законопроект требует серьезной доработки", - сказала Григорьева.

Представитель ЦБ затруднилась ответить, какого количества должников может коснуться действие закона и каков размер задолженности, при которой он будет действовать.

Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека.

Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил сомнение в том, что законопроект будет внесен в таком виде.

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