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Bloomberg: ослабление санкций США против РФ приведет к укреплению рубля на 5-10%

Экономика и бизнес
31 января, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
При этом в Bank of America считают, что курс рубля к доллару составит 55-57 рублей в случае ослабления санкций
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский рубль может укрепиться на 5-10% в случае смягчения санкций, наложенных США на РФ. Такое мнение высказало большинство экономистов, принявших участие в опросе агентства Bloomberg.

Как отмечает агентство, 41% респондентов при этом склоняется к тому, что в результате отмены санкций рубль укрепится на 1-5%.

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По данным Bloomberg, аналитики Societe Generale в своем исследовании пришли к выводу, что смягчение санкций может привести к тому, что доллар будет стоить менее 50 рублей, и ЦБ РФ для контроля рисков финансовой стабильности, по их мнению, придется прибегнуть к валютным интервенциям.

При этом в Bank of America считают, что курс рубля к доллару составит 55-57 рублей в случае ослабления санкций.

Предыдущая вашингтонская администрация Барака Обамы ввела против России санкции под целым рядом предлогов: от событий на Украине и в Сирии до ситуации в сфере защиты прав человека в самой России и приписываемых Москве кибератак на американские политические институты в преддверии недавних всеобщих выборов в США. Под ограничения попали представители российских властей, крупные госструктуры, банки.

Суть санкций, как правило, заключается в формальном замораживании в США активов физических лиц и организаций, попавших в черные списки, а также во введении запрета на деловые контакты с ними для американских граждан.

В отношении физических лиц также используются визовые ограничения, а в отношении компаний - ограничения на ведение бизнеса с США, в том числе на получение финансирования, лицензий и т. п.

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