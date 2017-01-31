Кабмин распределил между 63 регионами субсидии на 4,4 млрд руб. на развитие мелиорации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство РФ распределило по регионам субсидии на развитие мелиорации на общую сумму 4,4 млрд рублей. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Их общий размер составляет 4 млрд 412,6 млн рублей, они распределены между бюджетами 63 субъектов РФ.

Также правительство распределило субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса на общую сумму 372,5 млн рублей между бюджетами шести субъектов Федерации.

Они выделяются на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товаров осетроводства.