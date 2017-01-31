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Кабмин выделил 20 регионам 10 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства

Экономика и бизнес
31 января, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Больше всего средств, по 1 млрд руб., получат Калужская область и Мордовия
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство России выделило 20 российским регионам 10 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением межбюджетные трансферты в размере 10 млрд руб. распределены между бюджетами 20 субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов", - говорится в сообщении.

Больше всего средств получат Калужская область и Мордовия (по 1 млрд рублей), а также Свердловская область (910 млн рублей).

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