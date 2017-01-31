Кабмин выделяет почти 300 млн рублей на развитие учреждений культуры на селе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет почти 300 млн руб. для развития учреждений культуры на селе. Соответствующее распоряжение от 28 января опубликовано на сайте кабмина. Деньги выделяются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

В сообщении пресс-службы правительства указывается, что субсидии в размере 298,7 млн руб. распределены между бюджетами 19 субъектов Федерации "на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе по развитию сети учреждений культурно-досугового типа".

Согласно документу, меньше всего на эти цели получат Московская и Новгородская области (чуть более 2 млн руб. каждая), больше всего - Ингушетия (60,13 млн руб.), Чечня (30,85 млн руб.) и Алтай (30 млн руб.).