Инфляция в зоне евро выросла в январе до самого высокого уровня с 2013 года

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Инфляция в зоне евро выросла в январе до рекордных за четыре года 1,8% годовом выражении. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Это самый высокий показатель с начала 2013 года.

Эксперты связывают рост инфляции с постепенным восстановлением роста экономики еврозоны после кризиса суверенной задолженности. Страны еврозоны пытаются стимулировать экономически рост, в том числе монетарными методами, что одновременно подстегивает инфляцию. Уровень инфляции в 1,8% также практически достиг установленной Европейским центробанком целевой отметки в 2% в год. Если тенденция роста продолжится в ближайшие месяцы, она может привести к изменению кредитной политики ЕЦБ.