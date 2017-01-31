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Инфляция в зоне евро выросла в январе до самого высокого уровня с 2013 года

Экономика и бизнес
31 января, 13:58 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Показатель достиг 1,8%, тем самым почти достигнув целевой отметки Европейского центрального банка в 2%
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БРЮССЕЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Инфляция в зоне евро выросла в январе до рекордных за четыре года 1,8% годовом выражении. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Это самый высокий показатель с начала 2013 года.

Эксперты связывают рост инфляции с постепенным восстановлением роста экономики еврозоны после кризиса суверенной задолженности. Страны еврозоны пытаются стимулировать экономически рост, в том числе монетарными методами, что одновременно подстегивает инфляцию. Уровень инфляции в 1,8% также практически достиг установленной Европейским центробанком целевой отметки в 2% в год. Если тенденция роста продолжится в ближайшие месяцы, она может привести к изменению кредитной политики ЕЦБ.

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