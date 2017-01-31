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Потанин доложил Путину о планах "Норникеля" вложить 1 трлн руб. в развитие производства

Экономика и бизнес
31 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Гендиректор компании также отметил, что модернизация позволит решить накопившиеся экологические проблемы
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" до 2023 года вложит около 1 трлн рублей в модернизацию производства и создание рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что в прошлом году в ГМК стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. "В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объем производства руды в полтора раза, объем обогащения - почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности в "Норильском никеле" станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно-металлургическое предприятие", - доложил Потанин.

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Кроме того, добавил бизнесмен, модернизация позволит решить накопившиеся экологические проблемы: к 2023 году "Норникель" намерен выполнить запланированное снижение на 75 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Все это происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании "Норильский никель" будет создано порядка 3 тысяч дополнительных рабочих мест, для того чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 трлн рублей, из которых 250 млрд рублей пойдут на мероприятия экологической направленности", - сообщил Потанин.

Он выразил надежду, что все планы будут успешно реализованы "с определенной государственной поддержкой, необходимой в таких больших и масштабных проектах". "Но при этом мы не сидим сложа руки, уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году был закрыт никелевый завод в городе Норильске, что позволило на 35 процентов снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг, но, как я уже говорил, к 2023 году мы намерены эту проблему решить полностью", - заверил президента бизнесмен.

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