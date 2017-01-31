Правительство выделит в 2017 году 25 млрд рублей на создание новых мест в школах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство выделит в 2017 году на создание новых мест в школах 25 млрд рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное 28 января, опубликовано на сайте кабмина.

"Субсидии в 25 млрд рублей из федерального бюджета распределены бюджетам 57 субъектов Федерации на софинансирование расходов, возникающих у них при реализации региональных программ создания новых школьных мест", - говорится в сообщении.

Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

"Принятое решение будет способствовать формированию условий для получения качественного общего образования. В 2017 году в общеобразовательных организациях будут созданы не менее 98 тыс. новых мест", - добавили в пресс-службе правительства.