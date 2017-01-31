Кабмин выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение, подписанное 28 января, опубликовано на сайте кабмина.

"Субсидии 2017 года в 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Средства пойдут на софинансирование расходов регионов на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности, содействие развитию молодежного предпринимательства, а также на оказание услуг по принципу одного окна для малого и среднего бизнеса.

"Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ регионов и муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Это позволит расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка", - резюмировали в кабмине.