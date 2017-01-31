Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
31 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Субсидии распределены между бюджетами 82 субъектов РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение, подписанное 28 января, опубликовано на сайте кабмина.

Смотрите также
Корпорация МСП запустила каталог франшиз для малого бизнеса

"Субсидии 2017 года в 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Средства пойдут на софинансирование расходов регионов на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности, содействие развитию молодежного предпринимательства, а также на оказание услуг по принципу одного окна для малого и среднего бизнеса.

"Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ регионов и муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Это позволит расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка", - резюмировали в кабмине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
3
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки
4
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
5
"Силы демократической Сирии" заявили о получении бронетехники от коалиции во главе с США
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама