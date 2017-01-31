Медведев назвал критически важным в условиях санкций развивать производство оборудования

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критически важным для РФ в условиях санкций и торговых войн развивать производство современного оборудования.

"Нам обязательно нужно вернуться к тому, что раньше называлось индустрия средств производства. И обязательно нужно начать и лицензионное производство, и собственное производство. Мы сейчас находимся в довольно сложном положении. Нам объявили по сути торговую войну, обложили санкциями в расчете на то, что вот если они все это у нас позабирают, то у нас таких оборонных производств, как ваше, не будет. В этом цель тех государств, которые эти санкции вводят",- заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское машиностроительное предприятие".

По словам главы правительства, пока производство современных станков является "слабым местом". "Значительная часть оборудования здесь иностранная (на предприятии в Кирове), есть станки, которые мы начинам собирать в кооперации",- сказал Медведев.

По его словам, для России критически важно заниматься решением этой проблемы. "У нас есть специальная программа, и под нее есть деньги. И, кстати, эти деньги мы и на этот год совсем недавно с коллегами по правительству распределили и в дальнейшем тоже будем распределять. Деньги сейчас не фантастические, но надеюсь, что с каждым годом будем увеличивать вложения в эту сферу",- сказал Медведев.

Он отметил, что помимо государства в производство должны инвестировать средства и частные компании. Для этого правительство будет вводить различные стимулы, в том числе субсидировать часть процентной ставки по кредитам для предприятий, пообещал премьер.