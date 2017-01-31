Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назвал критически важным в условиях санкций развивать производство оборудования

Экономика и бизнес
31 января, 16:10 дата обновления: 31 января, 16:22 UTC+3
Премьер-министр РФ заявил, что России "объявили по сути торговую войну"
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критически важным для РФ в условиях санкций и торговых войн развивать производство современного оборудования.

"Нам обязательно нужно вернуться к тому, что раньше называлось индустрия средств производства. И обязательно нужно начать и лицензионное производство, и собственное производство. Мы сейчас находимся в довольно сложном положении. Нам объявили по сути торговую войну, обложили санкциями в расчете на то, что вот если они все это у нас позабирают, то у нас таких оборонных производств, как ваше, не будет. В этом цель тех государств, которые эти санкции вводят",- заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское машиностроительное предприятие".

Смотрите также

Bloomberg: ослабление санкций США против РФ приведет к укреплению рубля на 5-10%
Песков: никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

По словам главы правительства, пока производство современных станков является "слабым местом". "Значительная часть оборудования здесь иностранная (на предприятии в Кирове), есть станки, которые мы начинам собирать в кооперации",- сказал Медведев.

По его словам, для России критически важно заниматься решением этой проблемы. "У нас есть специальная программа, и под нее есть деньги. И, кстати, эти деньги мы и на этот год совсем недавно с коллегами по правительству распределили и в дальнейшем тоже будем распределять. Деньги сейчас не фантастические, но надеюсь, что с каждым годом будем увеличивать вложения в эту сферу",- сказал Медведев.

Он отметил, что помимо государства в производство должны инвестировать средства и частные компании. Для этого правительство будет вводить различные стимулы, в том числе субсидировать часть процентной ставки по кредитам для предприятий, пообещал премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама