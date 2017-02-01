Сели и поехали: в большинстве регионов России вырос спрос на авто с пробегом

В 2016 году россияне приобрели на 6% больше подержанных автомобилей, чем в 2015 году. Эти данные приводит аналитическое агентство "Автостат". Лидерами по количеству приобретенных машин с пробегом стали Москва и Московская область: там купили более 12% от общего числа таких авто,сменивших хозяина в 2016 году – более 630 тысяч штук. Второе место по объему занимает Краснодарский край: за прошлый год там приобрели 247 тысяч подержанных автомобилей, или 4,8% от общего числа. Почти 190 тысяч авто сменили своих хозяев в Санкт-Петербурге, и замыкает пятерку лидеров Ростовская область с показатель в 158,3 тысяч авто.

Больше стройка – больше машин

Примечательно, что из сорока регионов с наибольшим количеством купленных подержанных авто, только в двух продажи снизились по сравнению с 2015-м годом – в Дагестане (на 5,8%) и Калининградской области (на 1,5%). Наибольший рост по динамике показали Удмуртия, где в 2016 году купили на 17% больше автомобилей с пробегом, Ханты-Мансийский автономный округ (на 12% больше) и Вологодская область (рост на 11,4%).

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, колебания рынка подержанных автомобилей напрямую связано с продажами новых машин: "Там, где покупают больше авто с пробегом, там больше и спрос на новые. Это связано с материальным состоянием людей, которые живут в этих регионах".

Моржаретто предположил, что рост количества проданных авто иногда связан и с крупными инфраструктурными проектами. "Очень любопытно наблюдать рост по регионам, связанным с какими-то крупными стройками. Например, в 2013-2014 годах во время подготовки к Олимпиаде в Сочи резко выросли продажи автомобилей в Краснодарском крае". Эксперт полагает, что проведение чемпионата мира по футболу не вызовет резкого роста спроса на авто в регионах, где пройдут матчи, но падения продаж в них точно не будет.

"Классика" уходит с пьедестала

Самой популярной подержанной машиной в 2016 году являлась Lada Samara. Второе и третье места также занимает снятая с производства продукция АвтоВАЗа – заднеприводная "классика" и "десятое" семейство. Среди иномарок лидирует по количеству проданных экземпляров Ford Focus и две модели Toyota – Corolla и Camry. При этом, спрос на снятую с конвейера вазовскую продукцию падает, а наилучшую динамику демонстрируют Lada Granta и Hyundai Solaris (рост по сравнению с 2015 годом на 52 и 54% соответственно).

Автоэксперт Моржаретто считает, что вазовская "классика" скоро уйдет с верхних строчек рейтингов продаж: "Этих автомобилей в свое время сделали очень много, и в некоторых регионах России люди из года в год продают друг другу несчастную "шестерку". Но скоро эта "шестерка" окончательно сломается, и ее придется утилизировать. Доля старых моделей АвтоВАЗа в автопарке уже снижается, и заменяют ее как раз Lada Granta и Hyundai Solaris, которые 3-4 года назад были лидерам продаж первичного рынка, а теперь их владельцы меняют авто".