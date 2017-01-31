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Источник: покупатель "Военторга" из КНР может заменить "Детский мир" люксовыми магазинами

Экономика и бизнес
31 января, 19:23 UTC+3 МОСКВА Мари Месропян, Анна Топорова
Принадлежащий АФК "Система" "Детский мир" открыл флагманский магазин в здании "Военторга" в 2014 году
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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Мари Месропян, Анна Топорова/. Флагманский магазин "Детского мира" может быть вынужден переехать из здания "Военторга", расположенного в Москве на Воздвиженке. Китайская компания Fosun, которая покупает это здание, сомневается в целесообразности развития на этих площадях детского магазина, особенно в качестве якорного арендатора, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

"Fosun считает, что "Военторг" - не подходящее место для детского магазина. Здание расположено в таком районе, который предполагает наличие других магазинов - более люксовых. Китайцы рассматривают возможность того, чтобы "Военторг" занял не один какой-то флагманский магазин, а несколько, и, скорее всего, там не будет детских магазинов", - сказал источник ТАСС.

Однако пока этот вопрос находится на "ранней стадии обсуждения", подчеркивает собеседник агентства. "Сделка по покупке "Военторга" еще не закрыта, поэтому и решений никаких нет. Они и сами раньше думали о переносе флагманского магазина, может уже что-то нашли", - отметил он.

Однако в "Детском мире" отрицают возможный переезд флагманского магазина. "Мы работаем в прежнем режиме, и ни письменных, ни устных уведомлений не получали", - сказали в пресс-службе магазина детских товаров.

Принадлежащий АФК "Система" "Детский мир" открыл флагманский магазин в здании "Военторга" в 2014 году. Этот объект стал для торговой сети альтернативой "Центральному детскому магазину" (ЦДМ, бывший "Детский мир") на Лубянке, который перешел от "Системы" к ВТБ в 2009 году. При этом в 2014 году генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов рассказывал ТАСС, что компания заинтересована в аренде площадей в ЦДМ, который на тот момент находился на реконструкции. Однако якорным арендатором ЦДМ стал магазин игрушек Hamleys.

Смена владельца "Военторга"

В начале января 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила продажу "Военторга" гонгконгскому холдингу FPH Europe Holdings II Limited, бенефициаром которого является китайская Fosun International. Собственник комплекса - бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев - пытался продать его с 2014 года. "Военторг" считается знаковым для Москвы объектом. В начале 1990-х годов он был закрыт из-за аварийного состояния. В 2002 году владельцем комплекса стала группа АСТ Тельмана Исмаилова, которая перестроила его в торгово- офисный комплекс. В 2009 году комплекс приобрела "Нафта- Москва" Сулеймана Керимова, а в 2010 году он был передан Рыболовлеву в счет оплаты части пакета "Уралкалия". В начале 2016 года один из главных претендентов на покупку здания - группа "Бин" - отказалась от приобретения комплекса.

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