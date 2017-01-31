"Транснефть" рассчитывает на Минэнерго в споре с "Роснефтью"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минэнерго могло бы решить конфликт между "Транснефтью" и "Роснефью" касательно технологических потерь при транспортировке нефти, сообщил журналистам официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.

По его словам, "Транснефть" оказывает услуги всем нефтяным компаниям в соответствии с существующей нормативной базой. Демин напомнил, что в конце прошедшей неделе "Транснефть" получила иск "Роснефти", "цель которого заставить "Транснефть" заключить договор с "Роснефтью" на условиях, отличных от заключенных договоров с остальными 124 компаниями, включая казахстанские, азербайджанские и туркменские.

"Роснефть" оспаривает условия договора, действующие на протяжении всех последних лет. Все претензии со стороны "Роснефти" являются необоснованными. Что касается привлечения ФАС к этому процессу: вопрос, поднятый "Роснефтью", относится к компетенции Минэнерго, в котором давно создана и на постоянной основе действует комиссия по нормированию технологических потерь при транспортировки нефти. ФАС занимается регулированием тарифов. Мы неоднократно заявляли, что именно Минэнерго должно решать технологические вопросы транспортировки нефти", - сказал он.

Демин считает, что компетенция ФАС по данной теме не просматривается.

"Кроме того, не совсем понятно, как, приняв к рассмотрению жалобу "Роснефти", ФАС сможет принять участие в судебном процессе с аналогичным этой жалобе иском. И, вообще, эта тема носит чисто технический характер и не должна являться предметом судебного разбирательства. Есть государственный регулятор в лице Минэнерго, и данный вопрос вполне может и должен быть решен в рамках компетенции министерства", - подчеркнул он.

Демин выразил надежду, что руководство "Роснефти" займет конструктивную позицию в данном вопросе.

Ранее замглавы службы Анатолий Голомолзин сообщил, что ФАС рассмотрит обращение "Роснефти" по методике расчетов остатков нефти в системе "Транснефти" в течение месяца.

Спор "Роснефти" с "Транснефтью"

Между "Роснефтью" и "Транснефтью" возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти.

Арбитражный суд города Москвы 18 января оставил в силе обеспечительные меры по делу "Транснефти", которыми компании запрещено отказывать "Роснефти" в транспортировке нефти в 2017 г.

Суд Москвы принял к рассмотрению иск "Роснефти" к "Транснефти", поданный 24 января в рамках разбирательства об условиях транспортировки нефти. Заседание по делу состоится 3 марта.

В конце декабря 2016 г. Арбитражный суд Москвы запретил "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти" с 1 января 2017 г. Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры по заявлению "Роснефти".

В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантировала оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора N0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 г. с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".