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McDonald's разрабатывает онлайн-сервис заказа еды в России

Экономика и бизнес
31 января, 20:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Дорохина
McDonald's также намерен активизировать открытие ресторанов на крупных транспортных объектах - железнодорожных вокзалах и в аэропортах
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Мария Дорохина/. McDonald's работает над созданием в России сервиса заказа еды через интернет, сообщил ТАСС президент McDonald's  в России Хамзат Хасбулатов.

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"Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям", - рассказал топ- менеджер.

Компания изучает все возможные сценарии, включая доставку заказа или его самовывоз из ресторана. Однако говорить про сроки запуска проекта пока рано, подчеркнул Хасбулатов.

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McDonald's также намерен активизировать открытие ресторанов на крупных транспортных объектах - железнодорожных вокзалах и в аэропортах, которые сейчас активно осваивают конкуренты компании, отметил Хасбулатов. Открывать такие рестораны будет не сам McDonald's, а его партнер - крупный ресторанный холдинг "Росинтер" ("IL Патио", "Планета Суши", TGI Fridays и Costa Coffee).

"Мы считаем, что у них ("Росинтера") мало точек (на транспортных объектах). Они должны более активно развиваться, и в этом есть цель нашего партнерства. Поэтому ожидаем от наших партнеров более активной работы. Не только открытий в двух-трех аэропортах, но и на железнодорожных вокзалах. Ожидаем увеличения на транспортных объектах в ближайшие годы", - добавил Хасбулатов.

Рост продаж и замедление экспансии

Сегодня президент McDonald's  в России сообщил журналистам, что в 2017 году McDonald's может открыть почти на треть меньше ресторанов в России, чем годом ранее. В 2016 году компания открыла в России 73 ресторана, в этом году планируется 50.

Выручку в России компания не раскрывает, однако Хасбулатов уточнил ТАСС, что ее рост в рублях в 2016 году был положительным.

"Выручка росла за счет увеличения оборота действующих ресторанов и открытия новых. Сопоставимые продажи - рост в однозначных цифрах. В 2017 году мы надеемся, что индустрия питания вне дома начнет преодолевать стагнацию. Мы исходим из прогноза, что ВВП будет положительным, рост будет на 1%. Значит и наш рынок тоже должен вырасти на таком же уровне", - отметил он.

По словам Хасбулатова, если доходы населения не будут сокращаться, то будут все предпосылки к тому, чтобы индустрия росла. "Если бы стагнации рынка не было, то был бы другой рост (более ярко выраженный - прим. ред.). Стагнация рынка происходит за счет снижения покупательской способности, люди стали меньше тратить денег на общепит. Видно, что сумма среднего чека не растет" , - подчеркнул президент McDonald's  в России.

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