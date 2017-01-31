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СМИ: Трутнев призвал создать единую рыбопромысловую ТОР на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
31 января, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Полпред президента РФ в ДФО добавил, что в России выделен всего процент от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил создать в регионе единую рыбопромысловую Территорию опережающего развития (ТОР). Об этом он сообщил в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в среду.

"Я недавно докладывал президенту и предложил создать единую рыбопромысловую ТОР, забрать туда все рыбопромысловые участки и публично транспарентно на торгах их реализовать", - сказал он.

Трутнев добавил, что в России выделен всего процент от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры. Он отметил, что эта работа сейчас не выполняется из-за отсутствия у Росрыболовства денег на исследования дна и подготовку соответствующих участков.

"Пожалуйста, давайте возьмем деньги Фонда по развитию Дальнего Востока и заплатим отраслевым институтам. Исследуем все, что необходимо, сформируем участки, отдадим их, а потом, по результатам торгов, вернем фонду деньги, - сказал Трутнев. - Виза президента "поддержать" есть, поэтому будем пробиваться, чтобы этот механизм был реализован. Тогда, думаю, за два-три года марикультура как новая отрасль появится в России".

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