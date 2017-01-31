СМИ: получатели "дальневосточных гектаров" получат ипотеку под 8% годовых

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почта Банк разработал ипотеку для получателей "дальневосточных гектаров" по ставке 8% годовых. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в среду.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"В течение ближайшего месяца, я думаю, на рынок выйдет новый продукт с Почта Банком. Потребительский кредит владельцам гектара предоставят под 8% годовых на пять лет. Это конечная ставка для потребителя, больше сверху ничего не накрутят", - сказал он.

Трутнев также напомнил, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) также готово предоставлять льготную ипотеку для строительства жилья получателям "дальневосточного гектара". Годовая ставка агентства составит 10,25%.

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в рамках собственной прибыли чуть-чуть подвинуло ставки. Совсем немножко - на 0,25%, но сократило. Но у АИЖК все равно получилось 10,25%", - сказал вице-премьер.

Третий этап

Трутнев также заявил, что старт третьего этапа реализации закона о "дальневосточном гектаре", в рамках которого заявки на участки смогут подавать все жители страны, позволит до конца 2017 года довести их число до 100 тыс.

"Сейчас у нас более 36 тысяч заявок. Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до ста тысяч человек. Более точные прогнозы будут, когда появится статистика", - сказал он.

Трутнев также отметил, что в настоящее время отток населения с Дальнего Востока сокращается, и прекратить его полностью удастся в ближайшее время.

"Уверен, сломаем эту тенденцию. Мы к 2020 году должны по планам прекратить его полностью. Думаю, мы справимся раньше, надо к концу 2018 года эту историю заканчивать. И к тому есть предпосылки", - сказал Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России сможет выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

Польза закона

"Когда я докладывал президенту об этом законе, я говорил, что это, наверное, самый сложный закон, который мне приходилось вводить в действие. Я и сейчас так считаю. И, в то же время, совсем не жалею, что мы этот закон предложили, потому что я уверен в том, что он нужен. Людям он дает возможность построить дом, заняться сельским хозяйством, туризмом или разведением пчел. Разные совершенно заявки у людей, но без земли они нереализуемы", - сказал Трутнев.

Он отметил, что благодаря реализации закона о "дальневосточном гектаре" будет увеличена эффективность управления земельными ресурсами на Дальнем Востоке. "Она изменится кардинально. У нас Росреестр плачет на совещаниях, но двигается вперед. И если мы эту работу закончим, всей стране она принесет огромную пользу", - сказал вице-премьер.

Будущее закона

Трутнев также отметил, что министерство РФ по развитию Дальнего Востока предложило в случае успешного освоения "дальневосточного гектара" дать предприимчивому получателю участка еще один. Но этот вопрос пока не решен.

"Минвостокразвития придумало что-то такое экзотическое: если освоил гектар, давайте дадим больше. На мой взгляд, чем больше людям мы дадим земли с условием того, что они ее будут эффективно использовать, тем лучше для страны и для людей, в ней живущих. Но не надо с этим торопиться. Мало сделать первый шаг, нужно научиться делать его правильно", - сказал Трутнев.

С другой стороны, добавил он, к настоящему времени в реестре нет окончательных данных о землях Минобороны, об участках в собственности, об общих зонах, которые не подлежат выдаче по закону о "гектаре".

"Давайте хотя бы с этим со всем разберемся. Если мы сейчас начнем дробиться, говорить: вот этому - гектар, а этому - пять гектаров, начнутся злоупотребления. Я хочу, чтобы эта программа была чистой от коррупции и злоупотреблений. Если мы это допустим, то мы просто скомпрометируем идею. Поэтому всем поровну - по гектару", - подчеркнул Трутнев.

Через пять лет после получения гектара его получатель при условии его освоения оформит участок в собственность и будет платить налоги из расчета кадастровой стоимости земли, добавил вице-премьер. "Будут рассчитываться от кадастровой стоимости земли. Если там увидим деформацию, то просто мы их уберем, если это будет являться сдерживающим фактором", - сказал полпред.