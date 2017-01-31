Wall Street Journal намерена сократить свой штат в Европе и Азии

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская газета Wall Street Journal, являющаяся одной из крупнейших в США по тиражу, намерена уволить часть своих сотрудников, работающих в ее офисах в ряде стран Европы и Азии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Не уточняется, о каких странах идет речь и какое число сотрудников затронут сокращения. При этом в компании Dow Jones которая владеет газетой, заявили, что увольнения являются частью запланированной масштабной реорганизации внутренних структур и подразделений издания. Газета пытается переориентироваться на платную электронную подписку на фоне снижения популярности печатной версии издания.
Это уже вторая волна сокращений в Wall Street Journal за последние несколько месяцев. В ноябре прошлого года газета, помимо увольнений ряда сотрудников по финансовым соображениям, объявила о структурных изменениях в некоторых рубриках в печатной версии.
По оценкам канадской исследовательской компании MediaMiser, Wall Street Journal, специализирующаяся на новостях бизнеса и экономики, является второй в США газетой по ежедневному тиражу. По данным Bloomberg, в прошлом году газета перешагнула рубеж в 1 млн подписчиков цифровой версии издания.