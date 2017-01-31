СМИ: бюджет может получать 30 млрд руб. в год компенсаций от производителей пластика

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бюджет РФ может получать от производителей пластиковой упаковки компенсации по 30 млрд рублей в год, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Мы ввели закон, по которому производитель или импортер того, что надо потом утилизировать (пластиковой упаковки), обязан либо строить свои предприятия по переработке пластика в новый пластик, либо платить, - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты", которое будет опубликовано в среду. - В 2017 году мы твердо рассчитываем получить по этой статье 6,5 млрд рублей, в планах - не менее 30 млрд рублей в год".
В связи с этим Иванов поддержал идею производства сумок-авосек. "Удобная же вещь, плюс возможность после каждого похода в магазин не забивать мусорное ведро пакетами", - отметил он.
Говоря о переработке мусора, спецпредставитель президента заметил, что утилизацией пластика, бумаги и стекла в России занимаются около 200 предприятий, при этом общий уровень переработки составляет всего 7,5%.
Иванов напомнил о большом количестве нелегальных свалок в стране и заметил, что некоторые чиновники на это закрывают глаза за взятки. "За два-три года реально все мусоровозы в стране оборудовать системой ГЛОНАСС с единым центром сбора информации, - считает он. - Это позволит проконтролировать, что они не возят мусор до ближайшего леса или не вываливают его в какой-нибудь карьер в соседнем регионе".
Спецпредставитель президента заявил, что корпорация "Ростех" уже закупила самые современные ноу-хау, создано совместное предприятие, которое в 2017 году начнет строить четыре завода по термической переработке мусора в Подмосковье и один - в Татарстане. "Мощности по утилизации мусора, на мой взгляд, очень нужны в Сочи и Крыму, куда летом приезжают миллионы туристов", - считает он.
Спецпредставитель президента отметил, что в плане Года экологии, который проводится в России в 2017 году, - 600 мероприятий на 294 млрд рублей. "Свыше 90% - это средства компаний на модернизацию своего же производства, - подчеркнул он. - Практически все крупные предприятия прекрасно понимают, что более строгие экологические нормы нужно соблюдать не потому, что их государство заставляет. Главное - если не внедрять более современные технологии, их продукция будет дороже, чем у конкурентов, они проиграют, особенно если речь идет о зарубежных рынках".
Иванов признал, что за год все экологические проблемы решить не удастся. "Но это может стать хорошим толчком для новых экологических программ, внедрения более высоких экологических стандартов да и просто для напоминания: мусор, выброшенный из окна машины на обочину, - это варварство и дикость", - уверен он.