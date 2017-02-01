Путин на совещании с правительством обсудит казначейское сопровождение расходов бюджета

"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 1 февраля, 0:44
Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в СШАСпорт 1 февраля, 0:25
Страховые пенсии в РФ увеличиваются на 5,4% с 1 февраляЭкономика и бизнес 1 февраля, 0:13
"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраляОбщество 1 февраля, 0:01
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении ЛогиноваСпорт 31 января, 23:35
Игровые свитеры Овечкина и Тарасенко вошли в десятку самых продаваемых в НХЛСпорт 31 января, 22:44
Поветкин получил премию "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года"Спорт 31 января, 22:22
Дегтярев: обнаружение допинга у Поветкина является провокациейСпорт 31 января, 22:19
Курс евро на Московской бирже достиг 65 руб. впервые с 30 декабря 2016 годаЭкономика и бизнес 31 января, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 1 февраля, совещание с членами правительства Российской Федерации. Как сообщала пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет дальнейшее развитие казначейского сопровождения бюджетных расходов.
Глава государства также обсудит на совещании с кабмином итоги работы за прошлый год и "ряд актуальных текущих тем".
Прошлой весной Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге, предложил ужесточить казначейский контроль Минфина РФ за расходованием бюджетных средств в крупном объеме.
"Минфиновское казначейское сопровождение - оно вводится, понятно, для большего и лучшего контроля за расходованием бюджетных средств, что чрезвычайно важно. Больше того, в некоторых случаях его бы нужно, наверное, усилить, когда речь идет о крупных денежных средствах федерального бюджета", - говорил тогда президент.
Минфин в 2016 году запустил новый механизм казначейского сопровождения средств федерального бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов в конце ноября на встрече Путина с членами кабмина доложил, что это позволило более эффективно расходовать бюджетные средства, дебиторская задолженность перестала расти, а переход на казначейское сопровождение госконтрактов позволил аккумулировать бюджету 250 млрд рублей. В то же время в Счетной палате отмечали необходимость дальнейшей доработки этого механизма.