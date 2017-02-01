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Путин на совещании с правительством обсудит казначейское сопровождение расходов бюджета

Экономика и бизнес
1 февраля, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Президент также обсудит с членами кабмина итоги работы за 2016 год
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 1 февраля, совещание с членами правительства Российской Федерации. Как сообщала пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет дальнейшее развитие казначейского сопровождения бюджетных расходов.

Глава государства также обсудит на совещании с кабмином итоги работы за прошлый год и "ряд актуальных текущих тем".

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Прошлой весной Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге, предложил ужесточить казначейский контроль Минфина РФ за расходованием бюджетных средств в крупном объеме.

"Минфиновское казначейское сопровождение - оно вводится, понятно, для большего и лучшего контроля за расходованием бюджетных средств, что чрезвычайно важно. Больше того, в некоторых случаях его бы нужно, наверное, усилить, когда речь идет о крупных денежных средствах федерального бюджета", - говорил тогда президент.

Минфин в 2016 году запустил новый механизм казначейского сопровождения средств федерального бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов в конце ноября на встрече Путина с членами кабмина доложил, что это позволило более эффективно расходовать бюджетные средства, дебиторская задолженность перестала расти, а переход на казначейское сопровождение госконтрактов позволил аккумулировать бюджету 250 млрд рублей. В то же время в Счетной палате отмечали необходимость дальнейшей доработки этого механизма.

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