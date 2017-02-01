Бизнесмены РФ и Молдавии намерены активизировать сотрудничество на встрече в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Российско-молдавский бизнес-форум "От качества к конкурентоспособности" открывается в среду, 1 февраля, в Кишиневе. По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) Молдавии, для участия в мероприятии в столицу республики прибыли свыше полусотни представителей бизнеса из 14 регионов РФ.
Форум организован при сотрудничестве ТПП России, а также Российско-молдавского делового совета в целях выполнения решений четырнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Молдавией. "Всем известно, что торговые отношения с Россией имеют ряд серьезных проблем, и мы должны изменить ситуацию к лучшему, определить, какие есть проблемы в торгово-экономических отношениях. Эти вопросы мы будем обсуждать", - сказал журналистам глава ТПП Молдавии Сергей Харя.
По его словам, во вторник бизнесмены двух стран обсуждали возможности активизации сотрудничества в трех сферах - промышленности, аграрном секторе и сфере услуг. Сегодня состоится официальное открытие, на котором запланированы выступления представителей молдавского правительства и ТПП России, а также принятие итоговой резолюции.
За последние несколько лет экспорт молдавских товаров в Россию существенно сократился. Если в 2012 году товарооборот между странами превышал $2 млрд, то в 2015 году он упал до $1,2 млрд и продолжает снижаться. В какой-то степени причиной тому стало подписание в 2014 году Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС, которое подразумевает создание зоны свободной торговли.
В связи с этим российская сторона была вынуждена принять меры по защите своего рынка. Эти противоречия обсуждались в ноябре 2016 года на заседании российско-молдавской межправкомиссии в Москве. На этой встрече стороны договорились постепенно снять ограничения.
К бизнес-форуму приурочена выставка "Сделано в Молдавии", которая стала одной из самых крупных в стране за последние несколько лет. В ней примут участие более 350 молдавских предприятий, работающих в пищевой, легкой, мебельной и винодельческой промышленности, других секторах. Среди них такие крупнейшие предприятия как кондитерская фабрика "Букурия", хлебобулочный комбинат "Франзелуца", текстильная фабрика "Ионел" и "Виорика-Косметик". В рамках выставки на коллективных стендах будут представлены производители из Гагаузской автономии Молдавии и непризнанного Приднестровья.
Выставка продлится до 5 февраля.