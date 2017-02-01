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Страховые пенсии в РФ увеличиваются на 5,4% с 1 февраля

Экономика и бизнес
1 февраля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
В Минтруде сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырастет на 703 рубля
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страховые пенсии в России с 1 февраля увеличиваются на 5,4%, а с 1 апреля - еще на 0,38%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

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"С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год на 5,4%. Расходы бюджета ПФР составят около 230 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Повышение с 1 февраля 2017 года размеров страховой пенсии позволит увеличить уровень пенсионного обеспечения порядка 31,4 млн неработающих получателей страховой пенсии. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 703 рубля - с 13 152 до 13 855 рублей.

В Минтруда отметили, что с 1 апреля 2017 года будет проведено дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на 0,38%. Дополнительное увеличение страховых пенсий на 0,38% определено исходя из разницы между прогнозным уровнем инфляции - 5,8%, заложенным в бюджете ПФР на 2017 год и фактическим уровнем инфляции за 2016 год - 5,4%.

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Расходы на проведение дополнительного увеличения страховых пенсий составят около 14 млрд рублей и предусмотрены в бюджете ПФР, добавили в ведомстве.

С учетом проведенных в феврале и апреле увеличений страховых пенсий и фиксированных выплат к ним среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 649 рублей (159,8% ПМП).

Кроме того, пенсионеры, получающие пенсии по линии ПФР, получили в январе 2017 года единовременную выплату в размере пяти тыс рублей. С учетом этой выплаты увеличивается совокупный среднегодовой размер страховой пенсии по старости, в результате чего он в 2017 году составит 14 066 рублей (164,7% ПМП).

"Страховая пенсия по старости и единовременная денежная выплата в совокупности позволяют достичь в 2017 году реального роста среднегодового размера страховой пенсии по старости - 2,1% по сравнению с 2016 годом", - добавили в Минтруде.

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