Apple зафиксировала рост продаж iPhone по итогам минувшего финансового квартала

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple по итогам минувшего финансового квартала, завершившегося 31 декабря прошлого года, зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone. Это следует из опубликованного во вторник финансового отчета компании.

Продажи iPhone за указанный квартал составили почти 78,3 млн единиц, что на около 3,5 млн единиц больше по сравнению с аналогичным периодом год назад (почти 74,8 млн единиц). Эти данные превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне не более 77,4 млн смартфонов.

При этом чистая прибыль Apple за прошедший квартал упала до $17,89 млрд с $18,36 млрд год назад. Однако выручка за этот же период выросла на 3,3%, до $78,35 млрд. Прогноз компании по общему объему выручки за текущий финансовый квартал установлен на отметке $51,5-53,5 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $630 млрд.