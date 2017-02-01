Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": выплата по просроченным долгам физлиц не должна будет превышать ползарплаты

Экономика и бизнес
1 февраля, 2:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Пакет соответствующих предложений правительства и ЦБ будет представлен президенту к 1 марта
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство и Центробанк намерены выступить с инициативой ограничить права банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам путем установления предельного уровня долговой нагрузки, который не будет превышать половину дохода заемщика. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.

Пакет соответствующих предложений будет представлен президенту к 1 марта. Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income), пишет издание.

"Рабочая группа по DTI создана, ею руководит Алексей Симановский (советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования). Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессинальным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад", - пояснила Ксения Юдаева.

Публикация первого консультативного доклада планируется в первом полугодии. Эксперты, опрошенные газетой, выделяют два нюанса в этом вопросе: точность исчисления суммы ежемесячных платежей по кредитам для заемщиков с разным уровнем доходов и точность оценок суммы ежемесячных доходов граждан.

"Не всегда удается точно оценить реальный располагаемый доход. Кроме того, доход не всегда совпадает и ограничивается только зарплатой", - пояснил, в свою очередь, газете один из участников рабочей группы при ЦБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
2
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
3
"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
6
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
7
Аксенов: Чийгоз руководил митингом, который перерос в беспорядки в феврале 2014 г в Крыму
Темы дня
Реклама