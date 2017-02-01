"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возраста

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст, в настоящее время уже обсуждаются конкретные параметры повышения. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на два источника, близких к правительству.
По сведениям издания, на повестке дня стоят вопросы сроков объявления инициативы и детали будущей реформы. "Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года", - сообщил изданию один из источников.
Отмечается, что в настоящий момент идет рассмотрение нескольких проектов реформы. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода каждый год. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.
В свою очередь в пресс-службе Минтруда "Известиям" заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято, что подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок. В настоящий момент пенсионный возраст для женщин гражданских специальностей составляет 55 лет, для мужчин - 60 лет.