Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии в 2016 году установила рекорд по выработке электроэнергии

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АБАКАН, 1 февраля. /ТАСС/. Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, включающая в себя также Майнскую ГЭС, в 2016 году выработала 25,48 млрд кВт/ч электрической энергии, что является рекордным показателем за весь период эксплуатации станции с 1978 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба станции.
"Суммарная годовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в прошедшем году стала рекордной за весь период эксплуатации гидроэлектростанции и составила 25,48 млрд кВт/ч (...) Показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей, качественного планирования водного и энергетического режимов работы предприятия, оптимизации графиков ремонтных работ и частичного снятия сетевых ограничений на выдачу мощности", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в 2015 году суммарная выработка Саяно-Шушенской ГЭС и Майнской ГЭС составила 20,6 млрд кВт/ ч.
Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего (филиал ПАО "РусГидро") - самая мощная электростанция России. Ее установленная мощность составляет 6,4 ГВт. В состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса также входит контррегулирующая Майнская ГЭС мощностью 321 МВт.
17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупнейшая техногенная авария, в результате которой погибли 75 человек. Восстановительные работы на станции продолжались в течение 2010-2014 гг.