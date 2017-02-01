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Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии в 2016 году установила рекорд по выработке электроэнергии

Экономика и бизнес
1 февраля, 7:35 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 1, февраля. /ТАСС
В прошлом году ГЭС выработала 25,48 кВт/ч электрической энергии
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АБАКАН, 1 февраля. /ТАСС/. Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, включающая в себя также Майнскую ГЭС, в 2016 году выработала 25,48 млрд кВт/ч электрической энергии, что является рекордным показателем за весь период эксплуатации станции с 1978 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба станции.

"Суммарная годовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в прошедшем году стала рекордной за весь период эксплуатации гидроэлектростанции и составила 25,48 млрд кВт/ч (...) Показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей, качественного планирования водного и энергетического режимов работы предприятия, оптимизации графиков ремонтных работ и частичного снятия сетевых ограничений на выдачу мощности", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в 2015 году суммарная выработка Саяно-Шушенской ГЭС и Майнской ГЭС составила 20,6 млрд кВт/ ч.

Саяно-Шушенская ГЭС имени Непорожнего (филиал ПАО "РусГидро") - самая мощная электростанция России. Ее установленная мощность составляет 6,4 ГВт. В состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса также входит контррегулирующая Майнская ГЭС мощностью 321 МВт.

17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупнейшая техногенная авария, в результате которой погибли 75 человек. Восстановительные работы на станции продолжались в течение 2010-2014 гг.

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