Россельхознадзор предупредил о риске возникновения очагов птичьего гриппа в регионах

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор предупредил о вероятности возникновения новых очагов птичьего гриппа на территориях Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов, говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор также напомнил, что во избежание инфекции необходимо исключить любые контакты домашней птицы с дикими и синантропными (живущими рядом с человеком, но не одомашненными - прим. ред.) птицами и продуктами их жизнедеятельности.
При первых признаках заболевания или внезапного повышенного падежа владельцам птиц следует немедленно информировать ветеринарную службу для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса, отмечается в сообщении.
По данным ведомства, первые признаки инфекции проявляются в отказе от корма и воды, изменении характера поведения и поражении нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов.
Ранее сообщалось, что в Астрахани было уничтожено около 600 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа (H5N8). Очаг птичьего гриппа был обнаружен в начале декабря 2016 года в одном из цехов на государственной птицефабрике "Харабалинская", принадлежащей Агентству по управлению госимуществом Астраханской области и являющейся основным поставщиком куриных яиц на астраханском рынке.
В конце декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон" в Ростовской области.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.