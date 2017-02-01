Россельхознадзор предупредил о риске возникновения очагов птичьего гриппа в регионах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор предупредил о вероятности возникновения новых очагов птичьего гриппа на территориях Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов, говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор также напомнил, что во избежание инфекции необходимо исключить любые контакты домашней птицы с дикими и синантропными (живущими рядом с человеком, но не одомашненными - прим. ред.) птицами и продуктами их жизнедеятельности.

При первых признаках заболевания или внезапного повышенного падежа владельцам птиц следует немедленно информировать ветеринарную службу для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, первые признаки инфекции проявляются в отказе от корма и воды, изменении характера поведения и поражении нервной системы в виде нарушения координации движений, тремора или парезов.

Ранее сообщалось, что в Астрахани было уничтожено около 600 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа (H5N8). Очаг птичьего гриппа был обнаружен в начале декабря 2016 года в одном из цехов на государственной птицефабрике "Харабалинская", принадлежащей Агентству по управлению госимуществом Астраханской области и являющейся основным поставщиком куриных яиц на астраханском рынке.

В конце декабря 2016 года вспышка птичьего гриппа произошла на предприятии одного из крупнейших российских производителей индейки - "Евродон" в Ростовской области.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.