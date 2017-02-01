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Совфед ратифицировал соглашение о проекте газопровода "Турецкий поток"

Экономика и бизнес
1 февраля, 10:54 UTC+3
В декабре 2016 года соглашение было ратифицировано парламентом и президентом Турции
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Турции по проекту газопровода "Турецкий поток".

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Как отметил официальный представитель российского кабмина по данному вопросу, статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин, соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода". Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также "для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам российского газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".

При этом, подчеркнул Сентюрин, новый газопровод не позволит полностью отказаться от транзита голубого топлива через Украину, но поможет "значительно снизить связанные с этим риски".

По мнению вице-спикера СФ Ильяса Умаханова, ратификация соглашения о проекте газопровода имеет важное политическое значение "для полноформатного восстановления отношений с Турецкой Республикой". "Мы по парламентской линии посылаем соответствующий сигнал",- подчеркнул он.

Соглашение о проекте газопровода "Турецкий поток" было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года. Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. метров газа в год (по 15,75 млрд куб. метров газа в год каждая). Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года.

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