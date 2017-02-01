Фонд Гуцериевых и VP Capital инвестируют в запуск космических спутников

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный братьями Гуцериевыми, и компания VP Capital Виктора Прокопени направят инвестиции в компанию Astro Digital, которая занимается запуском спутников для космической съемки земной поверхности. Об этом сообщает пресс-служба "Русснефти", председателем совета директоров которой является Михаил Гуцериев. Сумма инвестиций не уточняется.

"Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений. Используя данные Astro Digital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организации получат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями. Мы рады предоставить финансирование Astro Digital для дальнейшего развития и усиления позиций этой компании на рынке", - приводит пресс-служба слова Прокопени.

Финансирование позволит компании вывести на околоземную орбиту девять спутников, в результате чего расширится зона покрытия и увеличится частота мультиспектральной космической съемки.

В пресс-службе подчеркнули, что полученная со спутников информация может быть использована для сельскохозяйственной, градостроительной отраслей, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов - технологический сектор. В 2016 год семья Гуцериевых заняла первое место в ежегодном рейтинге богатейших семей России, подготовленном изданием Forbes Россия, с общим капиталом почти $10 млрд.

Сфера бизнес-интересов - финансы, недвижимость, добыча полезных ископаемых, IT.

VP Capital - инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании Виктор Прокопеня ранее реализовал ряд проектов: инвестиции в Viaden Media, лидера в сфере разработки мобильных приложений, инвестиции в exp (capital), компанию в сфере маркет-мейкинга.