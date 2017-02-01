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Энергосистеме Крыма не хватает 100 МВт

Экономика и бизнес
1 февраля, 12:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Директор ГУП "Крымэнерго" Виктор Плакида подчеркнул, что "при похолодании эта ситуация обострилась"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергосистеме Республики Крым не хватает 100 МВт электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече с директором ГУП "Крымэнерго" Виктором Плакидой.

"В зимний период ситуация с электроэнергией стабильная, но есть определенная напряженность, в республике не хватает 100 МВт", - привела слова Аксенова его пресс-служба.

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Плакида подтвердил наличие данного дефицита и указал, что "при похолодании эта ситуация обострилась". "Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают", - пояснил глава "Крымэнерго".

При этом Плакида уверен, что "электроэнергии будет достаточно в том случае", если жители "разумно ею распорядятся". "Всегда обращаемся с этим к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы", - указал руководитель энергокомпании.

Он также доложил главе Крыма, что "крупные торговые центры по договоренности переходят на резервные источники снабжения, это делают также гостиничные комплексы". "Благодарны предпринимателям и коммерсантам, которые с пониманием относятся к этой проблеме, дефициту мощности, и тоже переходят на пониженный режим потребления либо включают генераторы. Что касается жалоб по отключению, непогода нам приносит определенные неприятности", - отметил Плакида.

Как сообщал ТАСС, сейчас собственная генерация Крыма дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Полную энергетическую независимость должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.

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