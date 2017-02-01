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Volkswagen потратит $1,26 млрд на урегулирование претензий со стороны США

Экономика и бизнес
1 февраля, 12:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС
Ранее в автомобилях Volkswagen обнаружили программное обеспечение, занижавшее показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen, обвиняемый в нарушении экологических норм в США, согласен израсходовать не менее $1,26 млрд, чтобы внести изменения в конструкцию своих автомобилей или выкупить их обратно у американских автовладельцев. Об этом свидетельствуют документы по урегулированию претензий американских властей к немецкой компании, представленные в суд в США.

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Если суд утвердит предложения автогиганта, то он выкупит 20 тыс. своих автомобилей и заменит детали еще в 60 тыс. машин. Если же вердикт будет не в пользу Volkswagen и ему придется выкупать все автомобили, не соответствующие экологическим стандартам, то его убытки могут достичь, по оценкам специалистов, $4 млрд.

Компания считает, что переоборудование каждого из ее автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 литра будет стоить от $7 тыс. до $16 тыс. Если же владелец предпочтет, чтобы Volkswagen выкупил у него машину, то вдобавок к ее рыночной цене он получит еще и компенсацию в размере $7,5 тыс.

Кроме того, германская компания Robert Bosch, поставлявшая детали для заводов Volkswagen, согласилась израсходовать $327,5 млн на выплату компенсаций американским автовладельцам. Ранее концерн Volkswagen объявил, что затратит $10,03 млрд, чтобы урегулировать претензии со стороны тех, кто приобрел его машины с двухлитровыми двигателями.

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Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им автомобилях программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие автомобили на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру. Судебные иски против Volkswagen поданы и в других странах.

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