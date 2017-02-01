Путин посетит Венгрию 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 2 февраля, во время визита в Будапешт обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном двусторонние и актуальные международные вопросы. Об этом сообщила пресс- служба Кремля.

"2 февраля президент России Владимир Путин посетит Венгрию с визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на переговорах Путина и Орбана в Будапеште планируется обсудить ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита венгерского премьер-министра в Москву 17 февраля 2016 года.

"Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросам продвижения крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укреплению культурно-гуманитарных связей, - сообщила пресс-служба Кремля. - Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной проблематики".