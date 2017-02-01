Левин опроверг риски для бизнеса в связи с законом об ответственности за кибератаки

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин опроверг наличие рисков для бизнеса в связи с рассматриваемым нижней палатой парламента законопроектом об ответственности за кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Он прокомментировал появившиеся в СМИ комментарии представителей работающих в сфере связи компаний о возможных рисках для владельцев объектов КИИ в случае принятия указанного документа.
"Опасения бизнеса можно понять, но с точки зрения целей регулирования они совершенно беспочвенны", - приводит слова Левина его пресс-служба. Он напомнил, что в проекте базового закона однозначно указывается, что речь идет исключительно об ответственности физических лиц.
"Если внимательно прочитать поправки в Уголовный кодекс, то видно, что статья посвящена криминализации внешних воздействий на объекты критической инфраструктуры, соответственно, делать выводы об ответственности владельцев нелогично", - подчеркнул глава думского комитета.
27 января Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Он включает поправки в Уголовный кодекс (УК), которыми вводится наказание до 10 лет лишения свободы за создание программ для атак на КИИ РФ.
К критической информационной инфраструктуре будут отнесены информационные системы и информационно- телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.