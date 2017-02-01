Вице-президентом Сбербанка стал бывший топ-менеджер ING

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер ING Барт Шлатман c 1 февраля назначен старшим вице-президентом по трансформации Сбербанка. Он будет подчиняться напрямую предправления банка Герману Грефу. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в банке появится новая должность топ-менеджера по трансформации работы персонала (Chief transformation officer).
"Мы рады, что господин Шлатман присоединяется к нашей команде. У нас есть уверенность, что его обширный опыт поможет нам успешно трансформировать наш банк в высокопроизводительную, эффективную, надежную и гибкую компанию", - приводит пресс-служба банка комментарий Грефа.
В сообщении отмечается, что Шлатман пришел с Сбербанк после 22 лет работы в ING.
По данным Сбербанка, последние 10 лет Шлатман занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере. На этой должности он принимал непосредственное участие в преобразовании ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами (гибкие методологии управления - ред.) работы.