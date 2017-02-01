Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров.
Инициатива предполагает максимальный штраф в размере 100 тыс. руб.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.
Ведомство предлагает штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц - до 100 тыс. руб.
Во всех случаях предусматривается также и возможность конфискации продукции.