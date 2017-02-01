"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского суда

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" с 1 февраля сократил транспортировку по газопроводу OPAL в связи с отменой аукционов на февраль по решению Европейского суда, сообщили ТАСС в российском газовом холдинге.

"Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений", - сказали в "Газпроме".

Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH, еще накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.

В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей.

Однако польская PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Европейском суде, в результате чего решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено.

До этого Еврокомиссия заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, так как оно находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.