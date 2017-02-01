Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского суда

Экономика и бизнес
1 февраля, 14:24 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%, сообщил оператор магистрали
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" с 1 февраля сократил транспортировку по газопроводу OPAL в связи с отменой аукционов на февраль по решению Европейского суда, сообщили ТАСС в российском газовом холдинге.

Смотрите также
Еврокомиссия убеждена в законности своего решения по OPAL

"Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений", - сказали в "Газпроме".

Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH, еще накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.

В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей.

Однако польская PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Европейском суде, в результате чего решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено.

Смотрите также

"Газпром" надеется на отсутствие обеспечительных мер в суде по OPAL
Nasz Dziennik: "Газпром" просит привлечь его как заинтересованную сторону к суду по OPAL

До этого Еврокомиссия заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, так как оно находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС.

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама