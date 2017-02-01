ЕС согласовал главные параметры перехода на скрытый роуминг с 15 июня

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент достигли окончательной договоренности о потолках цен на мобильные услуги для отмены роуминга внутри Евросоюза с 15 июня 2017 года. Об этом заявил замглавы ЕК по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип. Впрочем, опубликованные результаты этих договоренностей свидетельствуют, что под "отменой роуминга" на практике подразумевается просто переход операторов на скрытый роуминг, за который будут платить все абоненты без исключения.

"Последний кусочек пазла встал на место. С 15 июня европейцы смогут путешествовать внутри ЕС без необходимости платить за роуминг", - заявил Ансип.

Еврокомиссия опубликовала потолки расценок, которые национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории. Так наценка за обслуживание чужого клиента за 1 минуту разговора не должна превышать €0,032 и €0,01 за 1 SMS. Институты ЕС также договорились о последовательном сокращении дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри ЕС с €7,7 за гигабайт в 2017 году до €2,5 за гигабайт в 2022 году.

Иными словами, роуминг в ЕС отнюдь не исчезнет, а просто станет скрытым: национальные операторы государств ЕС будут продолжать обслуживать рынки своих стран, и при обработке звонков иностранных абонентов на своей территории - выставлять соответствующие платежи их мобильным операторам. Однако, для конечного пользователя понятие дополнительных роуминговых услуг должно исчезнуть и оплата за звонки на территории своей страны и за границей в пределах ЕС - выровняется. Это неизбежно приведет к росту цен на все мобильные услуги, поскольку с технической точки зрения, система обслуживания абонентов останется неизменной и оператору придется просто разложить свои расходы по оплате роуминга своих клиентов на всех пользователей мобильной связи.

Многие операторы в странах ЕС предупреждают о грядущем росте цен уже сейчас, предлагая заранее приобретать льготные тарифы, действующие в течение всего года.

На сегодня в Бельгии для пользователя мобильной связи 1 минута разговора в рамках тарифов с абонентской платой составляет от 7 до 15 евроцентов, сверх этого - от 20 евроцентов, и от 5 евроцентов за каждый мегабайт (€50 за гигабайт) интернет трафика.

Так называемая "отмена роуминга", коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества. Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС - то есть иностранных туристов в Европе, то приезжая в любую из стран Евросоюза, они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов. Кстати эти цены также могут вырасти, поскольку европейские операторы могут попытаться переложить часть издержек на своих партнеров за пределами ЕС.

Идею отмены мобильного роуминга Еврокомиссия сформулировала в 2013 году. Тогда предполагалось, что это произойдет с 2015 года.