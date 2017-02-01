Итоги "Киберпонедельника": продавцы почти перестали накручивать цены перед скидками

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Интернет-ритейлеры стали гораздо меньше фальсифицировать скидки, чем делали это в прошлые годы накануне специальных распродаж. Как свидетельствуют данные экспертов, опрошенных по итогам "Киберпонедельника", накануне распродаж не более 5% продавцов накручивают цены, чтобы в день акции их якобы снизить.

Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" прошла в России 30 января. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля компаний, которые фальсифицировали скидки, снизилась по сравнению с несколькими прошлыми годами в два-три раза.

"Анализируя отдельные цены, можно найти и фейковые, и честные скидки. Если посмотреть динамику цен за две недели, то, как правило, история цен такова, что снижение наблюдается именно в период скидок, и заранее никто цену не поднимает, чтобы ее "героически" опустить", - говорится в отчете АКИТ, подготовленном совместно с компанией ProAnalytics. При подготовке отчета эксперты провели анализ более 5 тыс. цен со скидками на товары со статусом "в наличии" по компаниям, которые являются официальными участниками "Киберпонедельника".

"Из всех проверенных скидок по "Киберпонедельнику" только 4,78% являются фейковыми. По "раннему" "Киберпонедельнику" (накануне 30 января - прим. ред.) процент по фейковым скидкам практически в два раза больше - 10,48%. Если сравнивать данные по фейковым скидкам "Киберпонедельника" с "Черной пятницей", которая была в ноябре 2016 года, то процент фейковых скидок снизился более чем на 10%", - говорится в отчете.

В АКИТ считают, что причиной "обеления" распродаж стало их увеличившееся распространение. "Когда глобальные распродажи не были так широко распространены, очень большое количество продавцов делало "искусственные скидки". Кроме того, раньше потребители были не столько подкованы в механизмах проверки скидок на добросовестность", - отмечают эксперты.

О том, что количество участвующих в акции продавцов каждый год существенно увеличивается, накануне "Киберпонедельника" говорил и руководитель кластера "Электронная коммерция" Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. По его прогнозам, суточный оборот участников в два раза превысит показатели прошлого года.

Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов также считает, что продавцы значительно меньше стали имитировать распродажи. "Таких компаний, которые бы подняли цены, чтобы в "Киберпонедельник" опустить, было мало, и мы жестко с ними боролись, исключали из нашего проекта. Но крупные ритейлеры, например, "Спортмастер", "Юлмарт", давно уже таким не занимаются", - сообщил он ТАСС.

По мнению Иванова, "Киберпонедельник" очень удобен продавцам именно тем, что они могут распродать несезонные товары (в отличие от "Черной пятницы", которая нацелена на продажи большого количества подарков перед новогодними праздниками). На утро понедельника 30 января средний чек на сайте kiberponedelnik.com (проект НАДТ, в котором участвовали более 200 магазинов) составил 3 тыс. руб.

Кто сколько продал

Как сообщили ТАСС в "Связном", продажи ритейлера в "Киберпонедельник" выросли на 45%, количество заказов увеличилось на треть по сравнению с другими понедельниками января 2017 года. Самыми популярными товарами у "Связного" стали смартфоны и аксессуары к ним, а также "умные" аксессуары - часы, фитнес-трекеры, спортивные браслеты. В частности, лидерами среди смартфонов стали iPhone и телефоны Xiaomi. Наибольшее количество заказов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пришлось на Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск и Уфу. Средний чек у "Связного" увеличился в период распродажи на 10% относительно предыдущего понедельника.

У Media Markt количество посетителей сайта 30 января выросло на 69%, а продажи - на 90% по сравнению с результатами 23 января. Самыми активными в плане покупок, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также стали Краснодар, Екатеринбург и Уфа, а лидерами спроса - телевизоры, стиральные машины, холодильники, ноутбуки и смартфоны. Самый дорогой заказанный товар - телевизор - стоил 650 тыс. руб.

"М.Видео" отметил 40%-й рост онлайн-заказов 30 января. Самые высокие продажи наблюдались в сегментах бытовой техники для дома, а также фото- и видеооборудования, рост продаж которого составил 50%.

Сайт onedaysale.ru (проект АКИТ) за первые двое суток посетило более 1,5 млн пользователей. Помимо традиционной электроники и бытовой техники, посетители интересовались ювелирными изделиями, что, как предполагает АКИТ, связано с предстоящим праздником 14 февраля.