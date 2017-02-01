Путин и Орбан обсудят вопрос долга венгерской авиакомпании перед ВЭБ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вопрос урегулирования долга обанкротившейся венгерской авиакомпании Malev перед Внешэкономбанком (ВЭБ) будет обсуждаться в ходе встречи лидеров РФ и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана в Будапеште 2 февраля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В числе проблем, которые будут обсуждаться из экономических тем - это "зависшая" проблема в виде задолженности обанкротившейся в 2012 году венгерской авиакомпании Malev перед "Внешэкономбанком", - сказал он. "Эта задолженность оценивается где-то в €126,5 млн, и стороны предпринимают активные усилия, чтобы этот вопрос снять с повестки дня", - уточнил Ушаков.

Ранее, по словам помощника президента РФ, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсуждал в Москве с главой ВЭБа Сергеем Горьковым вариант внесудебного урегулирования этой задолженности. "Очевидно, эта тема, ее обсуждение будет продолжено и в присутствии лидеров в Будапеште",- заключил Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что в целом на переговорах планируется уделить большое внимание развитию экономических контактов. По его словам, за последние три года, в том числе из-за антироссийских санкций и нестабильности в глобальной хозяйственной двухсторонней конъюнктуре, товарооборот сократился вдвое - до $3,9 млрд в январе-ноябре 2016 года.

Отрицательная динамика фиксируется и в сфере инвестиций: в прошлом году взаимные капиталовложения снизились почти в 2 раза. Российские инвестиции в венгерскую экономику, по его словам, сократились с $1,5 млрд до $900 млн, венгерские инвестиции - с $2 млрд до $1 млрд.

"Такое положение дел в сфере экономического сотрудничества вызывает озабоченность и в Будапеште, и в Москве; такой ход дел (стороны - прим. ТАСС) не устраивает, конечно, и будут рассмотрены (вопросы сотрудничества - прим. ТАСС) и, может быть, намечены какие-то меры по оптимизации торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в плане инвестиций", - отметил Ушаков.