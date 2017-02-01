Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Орбан обсудят вопрос долга венгерской авиакомпании перед ВЭБ

Экономика и бизнес
1 февраля, 15:17 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что в целом на переговорах 2 февраля планируется уделить большое внимание развитию экономических контактов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вопрос урегулирования долга обанкротившейся венгерской авиакомпании Malev перед Внешэкономбанком (ВЭБ) будет обсуждаться в ходе встречи лидеров РФ и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана в Будапеште 2 февраля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В числе проблем, которые будут обсуждаться из экономических тем - это "зависшая" проблема в виде задолженности обанкротившейся в 2012 году венгерской авиакомпании Malev перед "Внешэкономбанком", - сказал он. "Эта задолженность оценивается где-то в €126,5 млн, и стороны предпринимают активные усилия, чтобы этот вопрос снять с повестки дня", - уточнил Ушаков.

Смотрите также
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций

Ранее, по словам помощника президента РФ, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсуждал в Москве с главой ВЭБа Сергеем Горьковым вариант внесудебного урегулирования этой задолженности. "Очевидно, эта тема, ее обсуждение будет продолжено и в присутствии лидеров в Будапеште",- заключил Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что в целом на переговорах планируется уделить большое внимание развитию экономических контактов. По его словам, за последние три года, в том числе из-за антироссийских санкций и нестабильности в глобальной хозяйственной двухсторонней конъюнктуре, товарооборот сократился вдвое - до $3,9 млрд в январе-ноябре 2016 года.

Отрицательная динамика фиксируется и в сфере инвестиций: в прошлом году взаимные капиталовложения снизились почти в 2 раза. Российские инвестиции в венгерскую экономику, по его словам, сократились с $1,5 млрд до $900 млн, венгерские инвестиции - с $2 млрд до $1 млрд.

"Такое положение дел в сфере экономического сотрудничества вызывает озабоченность и в Будапеште, и в Москве; такой ход дел (стороны - прим. ТАСС) не устраивает, конечно, и будут рассмотрены (вопросы сотрудничества - прим. ТАСС) и, может быть, намечены какие-то меры по оптимизации торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в плане инвестиций", - отметил Ушаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-венгерские отношения
Персоны
Орбан, Виктор Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Венгрия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
3
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
4
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
7
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
Темы дня
Реклама