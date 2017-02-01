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Венгрия заверила РФ в возможности урегулирования проблем с АЭС "Пакш"

Экономика и бизнес
1 февраля, 15:36 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что сейчас многое зависит от позиции Еврокомиссии, которая с помощью "придирок" мешает реализации данного проекта
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия заверила РФ в возможности урегулирования проблем со строительством Россией новых блоков на АЭС "Пакш" в Венгрии. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Стороны будут продолжать наращивать совместную работу в сфере энергетики, и в этом контексте с нашей стороны большое значение придается реализуемому Росатомом проекту строительства двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш". Стоимость проекта - €12 млрд", - отметил он.

"Насколько я помню, пять условий были выдвинуты для реализации этого проекта. Четыре условия уже отрегулированы, закрыты и остался еще один момент, который, как венгерские коллеги нас убеждают, они могут снять. Тогда все эти придирки, мы надеемся, не будут нам мешать реализации этого проекта", - сказал Ушаков. Последний из пяти моментов касается финансирования проекта, нужно "добро" Еврокомиссии, отметил он.

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Эта атомная станция построена в конце 80-х годов и сейчас производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии, добавил помощник президента. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и создать порядка 10 тыс. рабочих мест.

"Сейчас многое зависит от позиции Еврокомиссии, которая с помощью "придирок" мешает реализации этого проекта, уже согласованного практически между венгерской и российской сторонами", - пояснил Ушаков.

Он подчеркнул, что, по мнению российской стороны, проект должен быть реализован. По плану строительство блоков Росатом должен начать в 2018 году.

8 ноября прошлого года стало известно, что Еврокомиссия завершила расследование в отношении проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием России в области государственных закупок, но продолжает расследование в сфере государственной помощи.

РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит в сумме до €10 млрд.

Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят €12,5 млрд. Соглашение предполагает использование заемных средств в период 2014-2025 годов.

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