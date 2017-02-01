ЕС использует сейчас менее 60% транзитных возможностей для поставок газа из РФ

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БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Евросоюз, несмотря на холодную зиму, использует сейчас от 52 до 60% транзитных возможностей для поставок газа из РФ. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, комментируя текущую ситуацию с транзитом российского газа в ЕС.
"Несмотря на холодную зиму, все идет хорошо. Мы используем сейчас инфраструктуру по транспортировке газа из России в Европу на 52-60%. Мы мониторим ситуацию очень внимательно, и если возникнет потребность, мы готовы провести следующую трехстороннюю встречу по газу между Россией, ЕС и Украиной", - сказал он.
Ранее "Газпром" сообщил, что с 1 февраля сократил транспортировку по газопроводу OPAL, который является распределительной системой газопровода "Северный поток", в связи с отменой аукционов на февраль по решению Европейского суда. Россия рассматривает поставки по "Северному потоку" как надежную альтернативу транзиту газа через Украину.
"Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений", - сообщили ТАСС в российском газовом холдинге. Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH, еще накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.
В октябре 2016 года "Газпром" договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей. Решение ЕК исключить 50% мощностей OPAL из Третьего энергопакета дало "Газпрому" возможность приобретать квоты еще на 40%.
С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на аукционах. Однако польская PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Европейском суде, в результате чего в конце декабря 2016 года решение о расширении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL было приостановлено. Аукцион на транспортировку в январе уже состоялся, февральский аукцион не удалось провести из-за запрета суда.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.