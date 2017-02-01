Российские власти не будут штрафовать за ввоз "санкционки" для личного потребления

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Штраф за ввоз в РФ санкционной продукции будет распространяться только на тех граждан, кто делает это в целях сбыта.

Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта. На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров, максимальное наказание по которой будет установлено в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.