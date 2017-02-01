Татарстанский Тимер банк возобновил обслуживание своих банковских карт

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Тимер банк возобновил обслуживание своих банковских карт, ранее остановленное из- за проблем в Татфондбанке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"С 1 февраля 2017 года Тимер банк возобновляет обслуживание своих банковских карт. Новым процессинговым партнером банка стала группа компаний "Центр финансовых технологий", - говорится в сообщении.

Ранее банк сотрудничал с процессинговым центром Татфондбанка, в котором 15 декабря 2016 года была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Действующие карты Тимер банка обслуживаются в обычном режиме: ими можно оплачивать товары и услуги, в том числе в Интернете, а также снимать деньги в офисах банка

Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов Тимер банка, запуск нового интернет-клиента и нового мобильного приложения, отмечается в сообщении.

Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей.

Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банки "ФК Открытие" и "Ак Барс". Выплаты начались с 26 декабря.