Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Татарстанский Тимер банк возобновил обслуживание своих банковских карт

Экономика и бизнес
1 февраля, 15:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, февраля. /ТАСС
Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов Тимер банка, запуск нового интернет-клиента и нового мобильного приложения
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Тимер банк возобновил обслуживание своих банковских карт, ранее остановленное из- за проблем в Татфондбанке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Читайте также новости по теме:
Проблемы банковской системы Татарстана
© Егор Алеев/ТАСС
Руководство Татарстана извещало ЦБ о сложной ситуации в Татфондбанке
Возможная потеря средств "Татнефти" не повлияет на устойчивость компании
Татарстанский Тимер банк ввел лимит на снятие вкладов

"С 1 февраля 2017 года Тимер банк возобновляет обслуживание своих банковских карт. Новым процессинговым партнером банка стала группа компаний "Центр финансовых технологий", - говорится в сообщении.

Ранее банк сотрудничал с процессинговым центром Татфондбанка, в котором 15 декабря 2016 года была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Действующие карты Тимер банка обслуживаются в обычном режиме: ими можно оплачивать товары и услуги, в том числе в Интернете, а также снимать деньги в офисах банка

Следующим этапом станет возобновление работы сети банкоматов Тимер банка, запуск нового интернет-клиента и нового мобильного приложения, отмечается в сообщении.

Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей.

Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, банки "ФК Открытие" и "Ак Барс". Выплаты начались с 26 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы банковской системы Татарстана
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
5
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
6
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама