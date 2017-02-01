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Медведев призвал использовать опыт Сбербанка при поддержке малого бизнеса

Экономика и бизнес
1 февраля, 15:43 UTC+3
В прошлом году Сбербанк запустил ряд новых продуктов и сервисов для малого бизнеса
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления Сбербанка Герман Греф

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления Сбербанка Герман Греф

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк продолжит и в этом году оказывать поддержку малому бизнесу, в частности - в обучении предпринимателей в регионах и получении ими регистрации. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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В прошлом году Сбербанк запустил ряд новых продуктов и сервисов для малого бизнеса. В качестве примера Греф привел совместный с компанией Google эксперимент по обучению предпринимателей в Татарстане новым технологиям, который, по словам главы Сбербанка, оказался очень удачным. В программе приняли участие порядка 15 тысяч малых предпринимателей, она оказалась более массовой, чем изначально предполагалось.

"Собственно говоря, мы обкатали эту программу в Татарстане и договорились, что в этом году мы ее распространим. Мы думали на 11 регионов, но Игорь Иванович Шувалов попросил нас сделать максимально широко по регионам", - сказал Греф.

По его словам, обучающая программа делится на два сегмента. Первый предполагает обучение предпринимателей, начинающих с нуля, предоставление им всех необходимых знаний, оказание помощи в определении тех сфер, где свободна еще значительная часть рынка. Второй сегмент предполагает обучение малого бизнеса, который находится уже в достаточно развитом состоянии: это связано с маркетингом, выходом на рынки, контролем издержек, бизнес-планированием, выходом на экспорт, добавил глава Сбербанка.

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Банк также помогает предпринимателям зарегистрироваться и предоставляет им необходимый набор программ и инструментов для ведения бизнеса, продолжил Греф. Полный набор стоит 16 тысяч рублей, что, по словам президента крупнейшего российского банка, выходит в разы дешевле, чем приобретение всех инструментов по отдельности. "Мы освобождаем его (предпринимателя) от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам и так далее", - отметил глава Сбербанка.

Медведев вспомнил случай, когда в 2009 году в бытность президентом во время визита в Сингапур он воспользовался предложением попробовать зарегистрировать компанию за десять минут через интернет. При этом ему не пришлось ходить ни по каким инстанциям. "Надо признаться, такие продукты работают и работают очень успешно", - отметил премьер-министр. Он добавил, что такой сервис применяется достаточно давно. "У нас, к сожалению, пока это не так развито. То, что Сбербанк за это взялся, очень полезно, тем более, что вы предоставляете даже более широкий спектр услуг: это не просто регистрация компаний, это еще и набор продуктов, которые требуются для ведения бухгалтерской отчетности, для первых шагов в бизнесе, для набора персонала, не говоря уже о курсах повышения квалификации сотрудников. Я думаю, что коллеги из правительства правы: нужно максимально широко распространить такого рода практику по всей стране", - сказал Медведев.

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