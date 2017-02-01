Росстат улучшил показатель падения ВВП России в 2015 г. до 2,8% против прежних 3%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спад ВВП России за 2016 год, по первой оценке, составил 0,2%, следует из сообщения Росстата. Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, падение ВВП РФ в 2016 г. составило 0,6%.

Кроме того, Росстат пересмотрел в сторону улучшения показатель падения ВВП РФ в 2015 году до 2,8% против предыдущей оценки в 3%. Ранее ведомство оценивало падение экономики РФ в 2015 году на 3,7%, а в конце 2016 года скорректировало спад ВВП РФ на предыдущий год с 3,7% до 3%.

Объем ВВП в 2016 году составил в текущих ценах 85 880,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года составил 3,4%.

Согласно данным Росстата, наибольший рост по итогам минувшего года зафиксирован в сфере сельского хозяйства (+3,5% год к году), в финансовой деятельности (+2,3%), а также в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+2,4%).

Наибольшее падение отмечено в сегменте строительства (-4,3%) и гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,5%).