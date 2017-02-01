"Нафтогаз Украины" намерен засекретить информацию о цене на импортный газ

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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" обратился к Верховной раде с предложением засекретить ценовые условия газовых контрактов с европейскими поставщиками. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Раскрытие существенных условий контрактов может привести к ухудшению ценовых предложений или сужению круга европейских поставщиков "Нафтогазу", большинство из которых предусматривает возможные репутационные или коммерческие потери в результате публикации существенных условий контрактов", - считают в украинской компании.
Обнародование ценовых условий контрактов, добавили в пресс-службе, ставит "Нафтогаз" в невыгодное положение в сравнении с частными компаниями, что "может привести к более высоким ценам закупки импортированного газа для украинских потребителей".
В связи с этим компания считает необходимым изменить законодательство в сторону засекречивания части информации, изложенной в контрактах с европейскими поставщиками.
"Учитывая риски, "Нафтогаз" обратился к депутатам Верховной рады Украины с предложением пересмотреть требования к раскрытию конфиденциальной коммерческой информации таким образом, чтобы сделать их одинаковыми для компаний любой формы собственности…", - отметили в пресс-службе.