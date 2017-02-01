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Красноярский банк "Енисей" отключен от системы электронных срочных платежей

Экономика и бизнес
1 февраля, 16:34 дата обновления: 1 февраля, 17:26 UTC+3
Ранее в среду в колл-центре кредитного учреждения сообщали о "временном ограничении" на проведение операций по вкладам и счетам клиентов
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Красноярский банк "Енисей" отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

"Сегодня днем отключили", - подтвердил собеседник агентства.

Система БЭСП предназначена для проведения Банком России, кредитными и некредитными организациями, являющимися клиентами ЦБ, срочных платежей в рублях. Согласно положению ЦБ, временное отключение кредитных организаций от БЭСП происходит, в том числе, в случае невыполнения банками требований регулятора в части формирования обязательных резервов.

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Ранее в среду в колл-центре банка "Енисей" сообщали о "временном ограничении" на проведение операций по вкладам и счетам клиентов. По словам сотрудника колл-центра, вклады не принимаются и не пополняются "в связи с пересмотром тарифов", однако у клиентов есть возможность досрочно изъять вклад. "Для этого необходимо предварительно подать заявку", - сообщил он.

Банк "Енисей" (ПАО) создан в 1990 г. на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время банк представлен в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Кредитная организация специализируется на обслуживании населения и малого бизнеса.

Уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд руб., размер собственных средств - 1,88 млрд руб. Согласно отчетности банка, объем средств физлиц на 1 октября 2016 г. составлял 3,32 млрд руб. (48% в привлеченных средствах). Еще 20% пассивов были сформированы средствами корпоративных клиентов -1,37 млрд руб.

В III квартале 2016 г. банк совершал активные операции с государственными ценными бумагами, а также продолжил работу по секьюритизации кредитного портфеля "с целью повышения качества активов". При этом банк отмечал отсутствие в ближайшем будущем перспектив роста процентной маржи от операций кредитования, а также низкую вероятность наступления событий, от которых зависит улучшение результатов деятельности банка в целом.

В отчетности также сообщалось о проведении банком оптимизации сети офисов продаж и штатной численности персонала.

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