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Сбербанк стал шестым в Европе по стоимости банковским брендом по версии Brand Finance

Экономика и бизнес
1 февраля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Сбербанк также стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк занял шестое место по стоимости банковских брендов в Европе и 24 место в мире по версии Brand Finance, сообщается в пресс-релизе российского банка.

Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила $9,1 млн. Банк улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний.

"Мир становится все более "цифровым" - это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех - до наших сотрудников, клиентов, инвесторов", - цитирует пресс-служба слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500.

Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.

Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.

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