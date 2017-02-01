Сбербанк стал шестым в Европе по стоимости банковским брендом по версии Brand Finance

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк занял шестое место по стоимости банковских брендов в Европе и 24 место в мире по версии Brand Finance, сообщается в пресс-релизе российского банка.
Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила $9,1 млн. Банк улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний.
"Мир становится все более "цифровым" - это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех - до наших сотрудников, клиентов, инвесторов", - цитирует пресс-служба слова главы Сбербанка Германа Грефа.
Сбербанк стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500.
Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью.
Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.