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Путин: проблемы в сфере долевого строительства возникали из-за недостаточного контроля

Экономика и бизнес
1 февраля, 18:09 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 1, февраля. /ТАСС
Глава государства назвал вопрос о долевом строительстве очень чувствительным и болезненным для граждан
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НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Правила долевого строительства изменились с начала текущего года, так как ранее государство недостаточно последовательно осуществляло контроль в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Глава государства назвал вопрос о долевом строительстве очень чувствительным и болезненным для граждан.

"Мы знаем, сколько в этой сфере возникало проблем и обоснованных нареканий в связи с тем, что государство недостаточно последовательно осуществляло контроль за этой сферой деятельности", - отметил Путин, подчеркнув, что в связи с этим были приняты соответствующие решения, и с начала 2017 года изменились "правила игры для застройщиков, привлекающих средства граждан" для строительства.

Президент попросил главу Минстроя РФ Михаила Меня доложить о том, как реализуются эти решения.

Министр доложил, что во исполнение поручений главы государства был принят целый ряд мер по повышению уровня защиты прав дольщиков. Одним из ключевых изменений стало установление требований к финансовой обеспеченности застройщиков, а именно - к уставному капиталу в зависимости от площади возводимого жилья, подчеркнул Мень.

По его словам, застройщики теперь не могут привлекать средства граждан без заключения региональных контрольных органов о соответствии застройщиков требованиям нового закона.

"Также сделана важная вещь в части повышения информационной открытости застройщиков, которые привлекают средства граждан, установлены обязательные требования к составу и достоверности раскрываемой информации и, помимо этого, законом урегулированы механизмы банковского проектного финансирования строительства с открытием счетов для размещения средств участников долевого строительства", - продолжил глава Минстроя.

Он доложил также, что с 1 января 2017 года начал функционировать государственный компенсационный фонд. "Наполнение данного фонда будет производиться за счет обязательных отчислений застройщиков в размере 1% от цены договора долевого участия в строительстве, и в случае банкротства застройщика фонд будет либо завершать строительство проблемного дома, либо возмещать потери участникам строительства", - подчеркнул Мень.

Министр сообщил, что правительством РФ подготовлены дополнительные поправки в законодательство в этой сфере, которые в ближайшее время поступят в Госдуму. Министр в связи с этим попросил президента РФ о поддержке и выразил надежду, что поправки будут приняты "в первоочередном порядке".

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Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович
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