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Правительство не будет продлевать программу субсидирования ставки по ипотеке

Экономика и бизнес
1 февраля, 18:03 дата обновления: 1 февраля, 18:15 UTC+3
Среди причин принятия такого решения первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал низкую инфляцию
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство приняло решение не продлевать программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"При достаточно серьезной стабилизации на финансовом рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам 2016 года, правительство приняло решение, что продолжать эту программу (по субсидированию ипотечных ставок) мы не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки от 12% и ниже", - доложил Шувалов президенту.

Шувалов также выразил надежду, что в текущем году вслед за ключевой ставкой Банка России будут снижаться и процентные ставки по ипотеке.

"Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, ВТБ 24 и других коммерческих банков будут снижаться, и ипотека будет доступнее для наших граждан", - сказал Шувалов.

Также первый вице-премьер затронул тему просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По его словам, сообщения о том, что ипотека в кредитных портфелях банков не оправдала ожиданий - не соответствует действительности.

"Буквально на днях прошла информация, что по ипотечному портфелю в Российской Федерации растет просроченная задолженность. Это неправда, это не соответствует действительности", - сказал Шувалов. По словам первого вице-премьера, объем просроченной задолженности в портфелях банков не превышает 2,8%.

Более того, Шувалов доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2017 году ожидается рост числа выдачи ипотечных кредитов. По словам Шувалова, в 2017 году этот показатель может превысить 1 млн.

"Мы имеем контрольную цифру, которую нам подтверждают органы статистики, - 862 тысячи ипотечных кредитов, которые были выданы в 2016 году. Надеемся, что в 2017 году мы выйдем на цифры свыше 1 миллиона", - сказал Шувалов.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ - дочернее подразделение Сбербанка) сообщало, что ипотека не оправдала ожиданий банкиров как надежный сегмент кредитования. ОКБ утверждало, что за 2016 год просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 39%. В декабре 2016 года вице-премьер Дмитрий Козак утверждал, что правительство продлит субсидирование ипотеки на 2017 год.

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