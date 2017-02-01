Число ипотечных кредитов за 2016 год выросло почти на треть

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НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Число ипотечных кредитов в РФ за 2016 год оказалось почти на треть больше показателя 2015 года, а всего с 2005 года ипотекой воспользовались более 6 млн россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"У нас по сравнению с 2015 годом в 2016 году рост ипотечных кредитов вырос примерно на 30%, а всего с 2005 по 2016 год более 6 млн граждан страны воспользовались этим видом финансовой услуги и улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки", - сказал глава государства.
Он попросил первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова доложить о мерах по развитию этой сферы.