Число ипотечных кредитов за 2016 год выросло почти на треть

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Число ипотечных кредитов в РФ за 2016 год оказалось почти на треть больше показателя 2015 года, а всего с 2005 года ипотекой воспользовались более 6 млн россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"У нас по сравнению с 2015 годом в 2016 году рост ипотечных кредитов вырос примерно на 30%, а всего с 2005 по 2016 год более 6 млн граждан страны воспользовались этим видом финансовой услуги и улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки", - сказал глава государства.

Он попросил первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова доложить о мерах по развитию этой сферы.